Gasol: "Emeklilik kararı zor, bırakabilir miyim bilmiyorum..."

Eski NBA oyuncusu Marc Gasol, basketboldan emekliye ayrılma konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Gasol: 'Emeklilik kararı zor, bırakabilir miyim bilmiyorum...'
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05 Eylül 2023 14:50
Eski NBA oyuncusu Marc Gasol, basketboldan emekliye ayrılma konusunda hâlâ kararsız olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Catalunya Radyosuna konuk olan Gasol, basketbol oynamaya devam etme konusundaki büyük tutkusunun, emekliye ayrılma konusunda kararını oldukça etkilediğini itiraf etti:

"Emekli olacağımı sanıyordum ama getirdiği yük beklediğimden daha fazla oldu. Haziran ayında sezonu bitirdiğimde oyuncu olarak amacımın kalmadığını düşünmüştüm. Şimdi şunu yeni yeni sindiriyorum; ben basketbolu çok fazla seviyorum. Veda etmek o kadar basit değilmiş."

Gasol, 2014 yılında kurduğu Bàsquet Girona ekibinde ikinci sezonunu tamamlamış ve 30 maçta 10,5 sayı, 5,7 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı. Ekip sezonu 11-23'lük dereceyle 15. sırada tamamladığı için, playofflara katılamamıştı.

Gasol, NBA kariyerinde 2018-19 sezonunda kazandığı şampiyonluk da dahil olmak üzere üç kez All-Star seçilme, iki kez All-NBA kadrolarına girme ve 2013'te Yılın Savunmacısı ödülünü kazanma gibi başarılara ulaşmıştı.

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