Gasol: "Çöpe atacak sezonum kalmadı"

Memphis Grizzlies yıldızı Marc Gasol, Grizzlies'in bu seneyi es geçip önümüzdeki sene için hazırlandığına dair iddialara, "Benim çöpe atacak sezonum kalmadı" şeklinde karşılık verdi.



Çoğu takım şimdiden yaz döneminde yapılanmaya hazırlansa da, yıldız isim Gasol henüz havlu atmaya hazır olmadığını açıkladı. Gasol, yaşının ilerlemesinden ötürü artık böyle bir lüksü olmadığını da ekledi:



"Benim işim buna izin vermemek. Benim işim, kimsenin sezonu çöpe atmasına izin vermemek. Çünkü 32, hatta önümüzdeki ay 33 yaşında olacak biri olarak benim çöpe atacak sezonum artık kalmadı. Öyle bir lüksüm yok. 23-24 yaşında, 'Önümüzdeki sezon daha iyi olurum' diyebileceğim bir noktada değilim. Bir aciliyet duygum ve kazanma arzum var. Umarım ki önümüzdeki 5-6 hafta içinde bu durumu kırarak yönümüzü belirlemiş ve daha istikrarlı olmuş bir ekip olarak ilerleriz."



İspanyol yıldız, sezonda 18.9 sayı ve 8.8 ribaund ortalamalarla oynuyor.



