Gasol: "Burası NBA, G-League değil"

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Memphis Grizzlies pivotu Marc Gasol, Grizzlies'in oyuncu gelişimine yönelmesi konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi ve muhabirlere "Burası NBA, G-League değil" şeklinde konuştu.Takımının son 11 maçı kaybetmesiyle ilgili kızgınlığının "Çok yüksek" olduğunu dile getiren Gasol, dün geceki Phoenix Suns maçı öncesi, maçta galibiyet alma şanslarının olup olmadığı konusunda (Alamadılar) şu ifadeleri kullandı:Memphis, 18-42'lik serisiyle Batı'da 14. sırada yer alıyor.