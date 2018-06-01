Gasol: "Burası NBA, G-League değil"

Memphis Grizzlies pivotu Marc Gasol, Grizzlies'in oyuncu gelişimine yönelmesi konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi ve muhabirlere "Burası NBA, G-League değil" şeklinde konuştu.
Takımının son 11 maçı kaybetmesiyle ilgili kızgınlığının "Çok yüksek" olduğunu dile getiren Gasol, dün geceki Phoenix Suns maçı öncesi, maçta galibiyet alma şanslarının olup olmadığı konusunda (Alamadılar) şu ifadeleri kullandı: "Evet, güzel olurdu. Takımdakilere güven vermek ve doğru şeyi yapmanın önemli olduğunu göstermek adına. Bu sizlere maç kazandırıyor ve burada önemli olan kazanmaktır. Çünkü ligimiz bu yüzden var. Burada Memphis'te oyuncuları geliştirmek adına bir takımımız var. Bu, tek bir kişinin iyi oynaması veya oyuncu geliştirmekle ilgili değil. Burası NBA, G-League değil."
Memphis, 18-42'lik serisiyle Batı'da 14. sırada yer alıyor.