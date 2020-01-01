Gasol: "Bu 'bar sohbetlerine' dikkatimizi vermiyoruz"

Toronto Raptors pivotu Marc Gasol, medyanın Raptors'ın başka bir NBA şampiyonluğu kazanma şansına ilişkin söylediklerine dikkat etmediğini söyledi.



Gasol, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e, takım arkadaşlarına ve antrenör kadrosuna olan güvenini şu şekilde ifade etti:



"Bu spor tartışmaları için hiç enerji harcamıyoruz. Bunlar güzel bar sohbetleridir. Medyanın bunu yapması gerektiğini anlıyoruz. Yenmesi kolay bir takım olmadığımızı biliyoruz. Kendimize inanıyoruz. Birçok harika oyuncumuz var ve bana göre NBA'deki en iyi koçluk kadrosu bizde. Biz mazeretsiz bir ekibiz. Birinin bana bir şeye inanmamı söylemesine ihtiyacım yok. Sahaya çıkarsınız, rekabet edersiniz ve herkesi yenebilirsiniz."



"Çok fazla parçamız olduğunu bilmek için bir dahi olmanız gerekmiyor. Birinin bana 'sizler kazanabilirsiniz' demesine ihtiyacım yok. Gerçekten zorlu ve farklı bir yıl tabii ki, ama her gece bu iyi takımlardan biri olabiliriz. "



