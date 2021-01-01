Gasol: "Benden ne istenirse istensin, her türlü hazırım!"

Los Angeles Lakers pivotu Marc Gasol, Lakers'ın ilk beş kadrosunda yerini Andre Drummond'ın almış olması durumu hakkında konuştu.



Gasol bu durumdan hayal kırıklığına uğramadığını ve takımının kazanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi:



"Hazır olacağım. Size şunu söyleyeyim; ekibe tamamen bağlıyım. Numaram çağrıldığında hazır olacağım. Andre'yi üzerinde uğraştığımız şeye alıştırmamız gerektiğinin bilincindeyim. Başroldeki iki adamımız Bron (LeBron James) ve AD'nin (Anthony Davis) geri dönmeleri, grubu harekete geçirmeleri ve ilk beş kadrosu arasında bir kimya oluşturmaları gerekiyor.



Ben ne olursa olsun hazır olacağım. Beş dakika olsun, 10 dakika olsun, hangi pozisyon olursa olsun. Bazı geceler belki oynamayabilirim bile. Ama ne olursa olsun hazır olurum. Bu taahhüdü vermiştim. Bu durumu yeniden değerlendirmek benim için biraz farklı bir süreç oldu lakin dediğim gibi, bu takıma tamamen bağlıyım. Yani, benden ne istenirse istensin, hazır olacağım."



Son üç maçta Drummond'un kadro dışı olmasıyla, Gasol ilk beş kadrosuna geri dönmüştü.



İspanyol pivot, dün gece eski takımı Toronto Raptors karşısında alınan 110-101 galibiyette 13 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 4 blok kaydetmişti.



