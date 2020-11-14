Gasly: "Lastikler bir anda buz kesti"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, 15. sırayı aldığı sıralama turları sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gasly: 'Lastikler bir anda buz kesti'
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14 Kasım 2020 18:03
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. sıralama turu seansında elenen Pierre Gasly açıklamalarda bulundu.

Gasly açıklamasında; "Sıralama turları boyunca çok zorluydu. Lastiklerle ilgili büyük problemler yaşadık, bu ıslak şartlarda bir türlü lastikleri ıslatamadık. Umarım yarından önce anlayabiliriz. Pist tamamen kaygandı, lastikler bir türlü ısınmadılar, garajdan çıkar çıkmaz buz kestiler. Birkaç turda daha kötüye gitti. Herkes için aynı şartlar vardı, bunu söylemek lazım. Umarım yarın daha iyisini yaparız." dedi.



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