Gasly: "İstanbul'u Formula 1 aracıyla gezmek harikaydı"

AlphaTauri ekibinden Fransız pilot Pierre Gasly, İstanbul Park'taki yarış öncesi basın toplantısında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gasly: 'İstanbul'u Formula 1 aracıyla gezmek harikaydı'
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12 Kasım 2020 18:43
AlphaTauri ekibinden Fransız pilot Pierre Gasly, İstanbul'da ilk kez bulunduğunu belirterek, yarış için heyecanını aktardı.

Gasly açıklamasında; "Şehirde Formula 1 aracıyla gezmek güzel bir tecrübeydi. Şehrin tarihi yerlerinde aracımla bulunmak benim için heyecan verici oldu ama hız limitini biraz aşmış olabilirim. Şu ana kadar harika iki gün geçirdim. İstanbul Park, teknik ve keskin virajlarıyla eşsiz bir pist. Yarın pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum. Son yarışlarda yakaladığımız ivmeyi burada da başarılı olarak devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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