Garzya: 'Galatasaray'a gideceğini beklemiyordum'

Lecce'de teknik direktör Marco Baroni'nin yardımcılığını yapan İtalyan eski futbolcu Luigi Garzya, Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferini değerlendirdi.



Garzya, 'Zaniolo'nun Türkiye'ye gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Bunu beklemiyordum. Önemli olan eski Zaniolo'ya dönebilmesi için doğru takımı bulmasıydı." dedi.



Genç yıldızın ortam değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen antrenör, "Zaniolo'nın ortam değişikliğine ihtiyacı vardı. Bunun onun için iyiye işaret olduğunu umalım. O İtalya'nın en önemli futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.



4,5 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar 900 bin Euro senelik ücret ödenecekken, diğer yıllar ise 2.75 milyon Euro maaş ödenecek.



İtalyan yıldız Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında 80. dakikada oyuna girdi ve 90+4. dakikada ise şık bir gole imza attı.



İstanbulspor maçında da ikinci devre oyuna dahil olan Zaniolo, 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ