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Gary Trent Jr., serbest oyuncu olmayı planlıyor

Portland Trail Blazers guardı Gary Trent Jr.'ın bu sezonu komple oynamayı ve sınırlı serbest oyuncu olmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers guardı Gary Trent Jr.'ın bu sezonu komple oynamayı ve sınırlı serbest oyuncu olmayı planladığı bildirildi.

Trent Jr., takımla şimdilik bir sözleşme uzatması imzalamamayı planladığı için, önümüzdeki yaz serbest oyuncu pazarına girecek.

The Athletic'den Jason Quick'a göre, Trent Jr. önümüzdeki yaz sınırlı bir serbest oyuncu olacak. Blazers forveti, Orlando'da NBA sezonunun devamı sırasında başarılı performanslar sergilemişti.

Trent Jr., dört adet 20 sayılık performans da dahil olmak üzere, sıralama maçlarından biri hariç hepsinde çift haneli skor üretmişti ve Portland'ın savunma şemalarının iki yönlü bir tehdit haline gelmesinde de önemli bir rol oynamıştı.

Blazers, Robert Covington ve Derrick Jones Jr.'ı alarak, bu ölü sezonda kanat pozisyonuna derinlik katmıştı. Ancak, Trent Jr. rotasyonun önemli bir parçası olarak kalabileceğine ve bir sonraki ölü sezon için pazarını geliştirebileceğine inanıyor.

Geçtiğimiz sezon, eski Duke oyuncusu maç başına ortalama 22 dakikanın biraz altında, 8.9 sayı atmış ve %42 üçlük isabeti bulmuştu.


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