Gary Payton: "Oğlumla gurur duyuyorum!"

NBA efsanesi Gary Payton, oğlu Gary Payton II'nin Golden State Warriors ile gösterdiği performanstan "gurur duyduğunu" açıkladı.



Birkaç yıl lige tutunma mücadelesi vermesinin ardından Payton II, Warriors ile yuvasını bularak şampiyonluğa oynamaya çalışan bir takımda yer alabileceğini kanıtlamış durumda.



Payton II'nin babası olan Seattle SuperSonics'in efsane oyuncusu Gary Payton, yakın zamanda oğlu hakkında konuşarak, ait olduğu yeri bulması sonrası kendisiyle ne kadar gurur duyduğunu ifade etti:



"Yaptıklarıyla oldukça gurur duyuyorum. Altı yıl olmuştu. Bay Area'da, iyi bir Golden State kadrosunda ona gerçek anlamda bir yer buldukları için mutluyum. İhtiyacı olan fırsatı verdiler. Diğer takımlar onun bu şekilde oynamasına izin vermezdi.



Bundan çok memnunum. Bunları yapabileceğini ve ligde oynayabileceğini biliyordum. Sadece doğru fırsata sahip olması gerekiyordu ve artık buldu."



"SAVUNMAYA ÇOK YATKIN"



Payton II, genel olarak top çalmaları ve savunmadaki eforları ile nam salmış durumda. Bu, babasının da eskiden yaptığı bir şeydi ve Payton, oğlunun tavsiyelerini dinlemiş olmasından ötürü oldukça mutlu:



"Çevremde çok bulundu ve yaptıklarımı hep izledi. Uzun kolları, çabuk elleri ve ayaklarıyla savunma yapmaya çok yatkın. Ona her zaman, bir oyuncunun elleri ve ayakları çabuk olduğu sürece iyi bir savunmacı olabileceğini söylerdim. İyi hareket ediyor ve çok da aktif."



Payton II, sezonda 5.9 sayı ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ve Warriors ise, 8-1'lik derecesiyle sezonda lider konumunda.



