Gary Payton: "NBA'de bir koç olmaya hazırım!"

Eski NBA yıldızı Gary Payton, NBA'de bir koç olmaya hazır olduğuna inandığını söyledi.



Hall of Fame oyuncu, genç oyuncuların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla ilgilendiğini belirtti.



Payton, Yahoo Sports ile yaptığı bir telefon röportajında, bu rol için bir NBA takım kadrosuna katılmak istediğini açıkladı:



"Geçmişte koçluk hakkında konuşmuştum ama zamanlama doğru değildi. Artık koçluk yapmaya hazır olduğuma inanıyorum. Pek çok genç NBA oyuncusu, gerçek potansiyellerine ulaşmaktan sadece bir destek uzakta. Bir takımın başarısına güvenilir bir katkıda bulunmak için gereken sıkı çalışma, odaklanma ve kararlılık konusunda oyunculara koçluk, mentörlük ve rehberlik yapabileceğim bir NBA kadrosuna katılmak istiyorum."



Payton, 2007'de emekli olduktan sonra birkaç yıl TV analisti olarak çalışmıştı.



