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Gary Neville'dan Galatasaray itirafı!

Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, kariyerinde rastladığı en gürültülü stadın Galatasaray olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gary Neville'dan Galatasaray itirafı!
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01 Kasım 2018 18:58
İngiltere'de spor yorumculuğu yapan Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, Galatasaray hakkında itirafta bulundu.

Twitter'dan kendisine gelen soruları cevaplayan Neville, ''Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat neresiydi?'' sorusuna Galatasaray ve Glasgow Rangers cevabı verdi.

Gary Neville, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynamıştı. Old Trafford'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan mücadelenin rövanşında Galatasaray kendi sahasında İngiliz ekibiyle 0-0 berabere kalarak Kırmızı Şeytanlar'ı kupa dışına itmiş ve bu sonuç bütün dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gary Neville 85. dakikada oyuna girmişti.



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