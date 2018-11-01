Gary Neville'dan Galatasaray itirafı!

Old Trafford'da oynanan ve 3-3 sonuçlanan mücadelenin rövanşında Galatasaray kendi sahasında İngiliz ekibiyle 0-0 berabere kalarak Kırmızı Şeytanlar'ı kupa dışına itmiş ve bu sonuç bütün dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gary Neville 85. dakikada oyuna girmişti.

İngiltere'de spor yorumculuğu yapan'ın eski futbolcusuhakkında itirafta bulundu.Twitter'dan kendisine gelen soruları cevaplayan Neville, ''Kariyerinde yurtdışında gördüğün en gürültülü stat neresiydi?'' sorusuna Galatasaray ve Glasgow Rangers cevabı verdi.Gary Neville, 1993 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynamıştı.