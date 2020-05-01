Gary Neville: 'Premier Lig başka bir ülkede oynanabilir'

Efsane Manchester Unitedlı futbolcu Gary Neville, Premier Lig'in uygun şartlarda devamının sağlanması için öneride bulundu.Gary Neville ligin devamı için;dedi.Premier Lig'e ara verildiğinde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde zirvedeydi ve ligin bitimine 9 hafta vardı.Liverpool'un şampiyonluğunu garantilemek için rakibine bakmaksızın sadece 2 galibiyete daha ihtiyacı var.