Gary Neville: "Premier Lig başka bir ülkede oynanabilir"

Yorumcu ve emekli futbolcu Gary Neville, Premier Lig'in devamı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Gary Neville: 'Premier Lig başka bir ülkede oynanabilir'
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01 Mayıs 2020 17:05
Efsane Manchester Unitedlı futbolcu Gary Neville, Premier Lig'in uygun şartlarda devamının sağlanması için öneride bulundu.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE DEVAM EDEBİLİR"

Gary Neville ligin devamı için; "Premier Lig'i devam ettirme fikrinde gerçekten ciddilerse ülkeden birkaç saat uzakta olan ve neredeyse hiç koronavirüs bulunmayan 3-4 yerde oynanabilir. Avrupa'da böyle ülkeler var" dedi.

Premier Lig'e ara verildiğinde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde zirvedeydi ve ligin bitimine 9 hafta vardı.

Liverpool'un şampiyonluğunu garantilemek için rakibine bakmaksızın sadece 2 galibiyete daha ihtiyacı var.

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