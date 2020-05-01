Gary Neville: 'Premier Lig başka bir ülkede oynanabilir'

Efsane Manchester Unitedlı futbolcu Gary Neville, Premier Lig'in uygun şartlarda devamının sağlanması için öneride bulundu.
"BAŞKA BİR ÜLKEDE DEVAM EDEBİLİR"
Gary Neville ligin devamı için; "Premier Lig'i devam ettirme fikrinde gerçekten ciddilerse ülkeden birkaç saat uzakta olan ve neredeyse hiç koronavirüs bulunmayan 3-4 yerde oynanabilir. Avrupa'da böyle ülkeler var" dedi.
Premier Lig'e ara verildiğinde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde zirvedeydi ve ligin bitimine 9 hafta vardı.
Liverpool'un şampiyonluğunu garantilemek için rakibine bakmaksızın sadece 2 galibiyete daha ihtiyacı var.
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"BAŞKA BİR ÜLKEDE DEVAM EDEBİLİR"
Gary Neville ligin devamı için; "Premier Lig'i devam ettirme fikrinde gerçekten ciddilerse ülkeden birkaç saat uzakta olan ve neredeyse hiç koronavirüs bulunmayan 3-4 yerde oynanabilir. Avrupa'da böyle ülkeler var" dedi.
Premier Lig'e ara verildiğinde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde zirvedeydi ve ligin bitimine 9 hafta vardı.
Liverpool'un şampiyonluğunu garantilemek için rakibine bakmaksızın sadece 2 galibiyete daha ihtiyacı var.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın