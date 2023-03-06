Gary Neville: 'Burada bir rezalet izledik'

Manchester United'ın eski kaptanlarından Gary Neville, tarihi Liverpool yenilgisiyle ilgili konuştu.



Neville çok ağır sözlerle eleştirdiği Manchester United oyuncularıyla ilgili "ten Hag bugüne kadar kötü gidişlerin sonrasında iyi toparladı. Alınan bu hezimet çok büyük. Hedeflerini, disiplinlerini, takım şeklini herşeylerini kaybettikleri bir yenilgi yaşadılar. İlk 40 dakikada Anfield'da oynanan futbol çok normaldi. Hatta golü atıp devreye galip girecekleri görüntüsü verdiler. İkinci yarı ise tam bir rezalet izledik. Darmadağın oldular. Utanç verici anlar gördük." diye konuştu.



Takımın kaptanı Bruno Fernandes'e yüklenen Neville, "Eleştirmeye kaptanla başlayacağım çünkü sen bu takımın kaptanısın. Bruno bazen bu halinden dolayı sizi utandırabiliyor ama ikinci yarıda korkunçtu. Arka dörtlü ise tamamen rezaletti. Geri dörtlünün tamamı rezaletti. Bu maç bir daha görmeyeceğimiz birşey olarak kaydedilmeli" sözlerini kullandı.





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