Gary Neville: 'Ali Sami Yen atmosferini unutamam'

Manchester United efsanesi Gary Neville, Galatasaray'ın eski stadı Ali Sami Yen'i gördüğü en etkişi atmosferlerden biri olarak tanımladı.Gary Neville açıklamasında, "Oynadığım stadyumlar içerisinde Celtic Park inanlmazdı. Ali Sami Yen, gördüğüm en şiddetli, en vahşi atmosfere sahipti. En gürültülü atmosfer ise Ibrox'taydı. Maçtan hemen önce, başlama düdüğünden önce sağır olacaktım. Daha önce hiç öyle büyük bir gürültü duymamıştım." dedi.46 yaşındaki eski oyuncu, "Avrupa ve dünyada çok büyük stadyumlarda oynadım. Ibrox'taki gürültü kesinlikle inanılmazdı." sözlerine yer verdi.