Gary Neville: 'En kötüsü Manchester United'

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'da kötü gidiş sürüyor.



Son olarak evinde Newcastle'a 2-0'lık skorla kaybeden United, aralık ayında çıktığı 9 maçın 6'sını kaybetti.



Bu sayı, aynı zamanda Manchester United'ın 1930'dan bu yana aylık olarak yakaladığı en kötü seri.



"İNGİLTERE'NİN EN KÖTÜ TAKIMI"



Takımın efsane oyuncularından Gary Neville, Sky Sports'a yaptığı konuşmada, "United'ın özgüveni yerle bir vaziyette. Newcastle, Manchester United'ı ezip geçti. Şu anda İngiltere'deki en kötü futbol oynayan takımın bu takım olduğunu düşünüyorum. Durumları o kadar rezalet." dedi.