Gary Medel: ''Özel bir rekabet yok...''

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu, Şili'nin Peru ile oynayacağı maç öncesinde konuştu. Milli arada ülkesi Şili'ye giden Medel, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.Peru ile Şili arasında özel bir rekabet olmadığını söyleyen Medel, ''Şili - Peru maçları klasiktir ama her rakibimiz bizim için aynıdır. Peru ile özel bir rekabetimiz yok. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansa çok saygı duyuyoruz. Çok büyük sürprize imza attılar. Çok dinamik ve hızlı bir takım.'' sözlerini kullandı.Şili Milli Takımı, milli arada Peru'nun ardından Meksika ile karşılaşacak.