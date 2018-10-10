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Gary Medel: ''Özel bir rekabet yok...''

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, ülkesinin Peru ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gary Medel: ''Özel bir rekabet yok...''
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10 Ekim 2018 16:11
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, Şili'nin Peru ile oynayacağı maç öncesinde konuştu. Milli arada ülkesi Şili'ye giden Medel, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Peru ile Şili arasında özel bir rekabet olmadığını söyleyen Medel, ''Şili - Peru maçları klasiktir ama her rakibimiz bizim için aynıdır. Peru ile özel bir rekabetimiz yok. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansa çok saygı duyuyoruz. Çok büyük sürprize imza attılar. Çok dinamik ve hızlı bir takım.'' sözlerini kullandı.

Şili Milli Takımı, milli arada Peru'nun ardından Meksika ile karşılaşacak.

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