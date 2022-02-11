Gary Medel'in başı belaya girdi!

2017-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve şu anda İtalya 1. Ligi ekibi Bologna'da oynayan Gary Medel'in başı, babasının Şili'de karıştığı bir Trafik kazasının ardından derde girdi.



Kazanın diğer tarafı, 34 yaşındaki futbolcunun ve ailesinin ev adreslerini paylaşırken, tehditlerde bulundu.



Yıldız oyuncu, babasının kazanın hemen ardından olay yerinden uzaklaşmasıyla ilgili soru üzerine, "Kendisini kovalayanlar hakaretler etti. O da korktu" ifadelerini kullandı.





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