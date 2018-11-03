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Gary Medel, cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçında sarı kart gören Gary Medel, cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Gary Medel, cezalı duruma düştü!
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03 Kasım 2018 20:42
Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta 75. dakikada sarı kart gören Gary Medel, cezalı durumuna düştü.

Gary Medel, Beşiktaş'ın gelecek hafta Sivasspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6. sarı kartını gördü. Şilili orta saha, 2. kez bir maçta kart cezası nedeniyle takımını eksik bırakmış oldu.

SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Medel, 80. dakikada ise sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

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