Gary Medel, cezalı duruma düştü!

Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta 75. dakikada sarı kart gören Gary Medel, cezalı durumuna düştü.Gary Medel, Beşiktaş'ın gelecek hafta Sivasspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak.31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 6. sarı kartını gördü. Şilili orta saha, 2. kez bir maçta kart cezası nedeniyle takımını eksik bırakmış oldu.Medel, 80. dakikada ise sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın'a bıraktı.