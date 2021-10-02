Gary Medel: 'Beşiktaş'ta 10 kilo fazlam vardı'

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gary Medel, Türkiye'de oynadığı dönemde 10 kilo fazlası olduğunu söyledi.
Türkiye'deki günleri ile ilgili konuşan Medel, "Beşiktaş'ta oynarken 10 kilo fazlam vardı. Eski milli oyuncu Rozental bana kilo vermemin kritik olduğunu söyledi ve odaklandıktan sonra 10 kilo verdim. Ne kadar zararlı olduğunun farkında değildim. Daha hızlı bir oyuncuya dönüştüm. Rozental bana büyük bir iyilik yapmıştı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki günleri ile ilgili konuşan Medel, "Beşiktaş'ta oynarken 10 kilo fazlam vardı. Eski milli oyuncu Rozental bana kilo vermemin kritik olduğunu söyledi ve odaklandıktan sonra 10 kilo verdim. Ne kadar zararlı olduğunun farkında değildim. Daha hızlı bir oyuncuya dönüştüm. Rozental bana büyük bir iyilik yapmıştı." ifadelerini kullandı.