Gary Medel: "Beşiktaş'ta 10 kilo fazlam vardı"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, Türkiye'de oynadığı dönemde 10 kilo fazlası olduğunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gary Medel: 'Beşiktaş'ta 10 kilo fazlam vardı'
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02 Ekim 2021 17:17
Gary Medel
Gary Medel
Beşiktaş
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Gary Medel, Türkiye'de oynadığı dönemde 10 kilo fazlası olduğunu söyledi.

Türkiye'deki günleri ile ilgili konuşan Medel, "Beşiktaş'ta oynarken 10 kilo fazlam vardı. Eski milli oyuncu Rozental bana kilo vermemin kritik olduğunu söyledi ve odaklandıktan sonra 10 kilo verdim. Ne kadar zararlı olduğunun farkında değildim. Daha hızlı bir oyuncuya dönüştüm. Rozental bana büyük bir iyilik yapmıştı." ifadelerini kullandı.  

 

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