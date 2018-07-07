2018 Dünya Kupasý'nda oynanan iki çeyrek final maçýnýn ardýndan turnuvada sadece Avrupa takýmlarý kaldý. Önce, Nizhny Novogorod Stadý'nda Fransa, Varane ve Griezmann ile bulduðu goller sonrasýnda 2-0'lýk skor ile Uruguay'ý maðlup etti ve turnuvadan eledi. SonraKazan Arena'da oynanan karþýlaþmada Belçika, Fernandinho'nun kendi kalesine attýðý gol ve De Bruyne'un golü ile Brezilya'yý 2-1'lik skor ile turnuvadan eledi. Bu sonuçlarla birlikte 2018 Dünya Kupasý'nda kalan son iki Güney Amerika ekibi de elendi ve sadece Avrupa takýmlarý kaldý.



Bugün oynanacak olan çeyrek final karþýlaþmalarýnýn ikisi de iki Avrupa ülkesi arasýnda oynanacak.



Bu konu hakkýnda sosyal medya platformu Twitter'dan yorum yapan, efsane Ýngiliz futbolcu Gary Lineker, "Dünya Kupasý, Avrupa Þampiyonasý'na dönüþtü" ifadesinde bulundu.



Öte yandan, Dünya Kupasý tarihinin en baþarýlý beþ ülkesi olarak görülen: Brezilya, Almanya, Ýtalya ve Uruguay'dan yarý finale kalan olmamasý dikkat çekti. Bu sene Avrupa'dan bir kazananý olacaðý garanti olan Dünya Kupasý'nda, üst üste 4. kez bir Avrupa ülkesi kazanacak.



