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Gary Cahill'e İngiltere'den teklif!

Chelsea'den devre arasında ayrılacağını açıklayan Gary Cahill ile West Ham United'ın ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gary Cahill'e İngiltere'den teklif!
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14 Ekim 2018 00:53
Chelsea'de fazla forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Gary Cahill'e Premier Lig'den talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; West Ham United, devre arasında Gary Cahill'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; West Ham'ın menajeri Manuel Pellegrini'nin tecrübeli bir stoper istediği ve Cahill transferine sıcak baktığı belirtildi.

AYRILACAĞINI AÇIKLADI

İngiliz basınına konuşan Cahill, ''Oynamamayı kabul edecek bir oyuncu değilim. Bazen kariyerin için zor kararlar almak zorunda kalırsın. 7 yıldır büyük işlerin içinde bir oyuncu olarak, içinde bulunduğum durumdan memnun değilim. Evet, büyük ihtimalle Ocak ayında ayrılacağım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoper, bu sezon 3 maça çıktı ve 201 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli futbolcunun ismi yaz transfer döneminde bir ara Galatasaray ile de anılmıştı.

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