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Gary Cahill, Fulham'ı reddetti! Kulüp arıyor

Galatasaray'ın sezon başında transfer listesinde bulunan Gary Cahill'in, kulüplerin anlaşmasına rağmen Fulham'da oynamak istemediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gary Cahill, Fulham'ı reddetti! Kulüp arıyor
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19 Ocak 2019 02:03
Sezon başında Galatasaray'ın ilgilendiği Chelsea'nin stoperi Gary Cahill, kulüp arayışlarını sürdürüyor.

Chelsea'de fazla forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılma kararı alan Gary Cahill'in Fulham'ı reddettiği ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea ile Fulham'ın anlaşmasına karşın Cahill, ligde kalma mücadelesi veren Fulham'a transfer olmaya sıcak bakmıyor.

"HARİKA BİR TRANSFER OLUR"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Fulham'ın menajeri Ranieri, "Gary Cahill önemli bir oyuncu ve bizim için harika bir transfer olur. Ancak gelip bizimle savaşmak isteyip istemediğini bilmiyorum" dedi.

Chelsea'de bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki savunma oyuncusu 561 dakika sahada kaldı. 

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