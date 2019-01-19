Gary Cahill, Fulham'ı reddetti! Kulüp arıyor

Sezon başındailgilendiğistoperi, kulüp arayışlarını sürdürüyor.Chelsea'de fazla forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılma kararı alan Gary Cahill'in Fulham'ı reddettiği ortaya çıktı.İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea ile Fulham'ın anlaşmasına karşın Cahill, ligde kalma mücadelesi veren Fulham'a transfer olmaya sıcak bakmıyor.Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Fulham'ın menajeri Ranieri, "Gary Cahill önemli bir oyuncu ve bizim için harika bir transfer olur. Ancak gelip bizimle savaşmak isteyip istemediğini bilmiyorum" dedi.Chelsea'de bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki savunma oyuncusu 561 dakika sahada kaldı.