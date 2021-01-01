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Garuba: "Real Madrid'de yapamadıklarımı, Rockets'ta yapacağım"

Houston Rockets çaylağı Usman Garuba, NBA'de, Real Madrid'de olduğundan daha önemli bir role sahip olmayı umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets çaylağı Usman Garuba, NBA'de, Real Madrid'de olduğundan daha önemli bir role sahip olmayı umduğunu söyledi.

Eski Real Madrid pivotu, Marca ile yaptığı bir röportajda, Madrid'deki rekabetçi bir ortamda yapamadığı bir şey olan top hakimiyetini geliştirmeyi umduğunu açıkladı:

"Real Madrid'deki oyuncuların belli bir çizgide olması gerektiğinden ötürü belli bir role adapte olmak zorunda kaldığım için, yapamadığım şeylerden biri de topu elimde fazla bulundurmaktı. Genel olarak fazla bir şey yapamıyordum.

Şu anda çok fazla öne çıkacak birçok genç oyuncuyla 'yeniden yapılanma' süreci içinde yer alan bir takımdayım. Real Madrid'in talepleri nedeniyle o yıllarda yapamadığım birçok şey üzerine her geçen gün çalışıyorum."

21 yaşındaki Garuba, 2020-21 EuroLeague sezonunda 16 dakikada ortalamada 3.9 sayı ve 4.0 ribaund ile oynamış ve çeyrek finalde Anadolu Efes'e karşı sergilediği performansla "EuroLeague Yükselen Yıldızı" ödülünü kazanmıştı.


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