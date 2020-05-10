Garry Rodrigues'ten transfer iddialarına yanıt

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığı gibi görüşmem de olmadı. Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayıp, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok. Ben olumsuz düşünmediğim, konuşmadığım halde sürekli yalan haberlerle hem kulübü hem beni zor duruma sokmanızdan yoruldum. Lütfen artık bundan vazgeçin."
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe de Garry Rodrigues'in ayrılacağı dedikodularının yayılması üzerine bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim.' şeklinde ifadeler kullanılarak, kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı.
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Rodrigues, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncem olmadığı gibi görüşmem de olmadı. Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayıp, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok. Ben olumsuz düşünmediğim, konuşmadığım halde sürekli yalan haberlerle hem kulübü hem beni zor duruma sokmanızdan yoruldum. Lütfen artık bundan vazgeçin."
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe de Garry Rodrigues'in ayrılacağı dedikodularının yayılması üzerine bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından 'Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim.' şeklinde ifadeler kullanılarak, kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın