Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a yardım

Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Sparta Rotterdam taraftarına yardım için kulübün kombine biletlerini satın aldı.Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'da katıldı.Garry Rodrigues ve yardım eden isimler 8 sezonluk bilet satın aldılar ve bu biletleri koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren taraftarlara dağıtacaklar.