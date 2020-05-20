Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a yardım

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Sparta Rotterdam kulübüne yardım için kombine biletleri satın aldı. Rodrigues'in aldığı kombine biletler taraftarlar arasında dağıtılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Garry Rodrigues'ten Sparta Rotterdam'a yardım
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20 Mayıs 2020 22:03
Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Sparta Rotterdam taraftarına yardım için kulübün kombine biletlerini satın aldı.

Hollandalı müzik grubu Broederlifde'nin Sparta Rotterdam için düzenlediği yardım organizasyonuna Memphis Depay, Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'da katıldı.

Garry Rodrigues ve yardım eden isimler 8 sezonluk bilet satın aldılar ve bu biletleri koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren taraftarlara dağıtacaklar.

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