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Garry Rodrigues'in yeni fiyatı 20 milyon!

Galatasaray, birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu Garry Rodrigues için fiyatı belirledi.

Kaynak: Milliyet
Garry Rodrigues'in yeni fiyatı 20 milyon!
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25 Şubat 2018 08:03
Galatasaray'ın yükselen yıldızı Garry Rodrigues'in fiyatı belli oldu: 20 milyon euro... Sarı-kırmızılılarda hem asist hem de golleriyle dikkat çeken Yeşilburun Adalı futbolcunun yaz döneminde bu rakamdan daha az bir rakama satılmaması kararı alındı.

Geçtiğimiz ay Ndiaye'yi 16 milyon euroya Stoke City'e satan Cim-Bom, yine Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile beraber İspanya'dan Sevilla, Fransa'dan Lyon ve İtalyan ekibi Fiorentina'nın talip olduğu 27 yaşındaki futbolcudan çok ciddi bir gelir bekliyor.

Önceki gün Türk Telekom'daki maça temsilcilerini gönderen bu ekiplerin Galatasaray'ın kapısını çalması beklenirken sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon euroya takıma kazandırdığı futbolcudan 20 milyon euro gelir hedefliyor. Galatasaray, PAOK ile anlaşması gereği, elde edilecek kazancın yüzde 20'sini Yunan ekibine verecek.

Terim'le coştu

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in bu noktaya gelmesinde şüphesiz teknik direktör Fatih Terim'in rolü çok büyük... Sarı-kırmızılı takımın başına geçer geçmez Tudor döneminde parlayamayan Rodrigues'i ön plana çıkaran Terim, önem sıralamasında bu futbolcuyu ilk sıraya koymuştu.Rodrigues, Igor Tudor döneminde görev bulduğu 1003 dakikada 1 gol 3 asist yaptı ama Terim'in gelişiyle birlikte resmen coştu.

Fatih Hoca yönetiminde 7 lig maçına çıkan Rodrigues, 573 dakikada 4 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



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