Galatasaray, mali durumda üç büyüklerin zirvesinde

Garry Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al-İttihad'a satan G.Saray'a Suudi Arabistan ekibi ilk taksidi ödedi.Sarıkırmızılı kulübün hesabına Rodrigues'in bonservisi için 4 milyon Euro yattı. Yönetimin bu para ile futbolcuların ocak ayı alacaklarını ödemeye karar verdiği öğrenildi.Galatasaray'da haftaya UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdı için de futbolculardan imza alınacak.Yönetimin görev yaptığı 1 yıl içinde çok sıkı bir mali rejime giren Galatasaray'ın konsolide borcu 2,9 milyar TL'den, 2,7 milyar TL'ye geriledi.Bu süreçte Galatasaray, 1 milyar 832 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdi. Bu ödemelerin içinde 992 milyon TL kredi ödemesi ve 492 milyon TL futbolcu maaşları ve bonservis bedelleri de yer alıyor. Ayrıca 136 milyon TL tutarında vergi ödemesi de yapıldı.Finansal dengeyi sağlama adına pek çok gider kalemini kısan ve yeni kaynaklar yaratmaya yönelen Galatasaray'ın 2018 yıl sonu verilerinde de kar açıklama hedefi var.Galatasaray'ın mali tablolarındaki değişim uluslararası raporlara da yansıdı. Son olarak uluslararası denetim vergi ve danışmanlık şirketi KPMG'nin her yıl Avrupa'nın şampiyon kulüplerini mercek altına aldığı araştırmasında, Galatasaray, Avrupa'nın 8 şampiyonu arasında, yıllık gelirini yüzde 19'luk oranla, en fazla artıran kulüp oldu.