Garry Rodrigues Türkiye'ye dönebilir!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kanat transferi için harekete geçti.
Başkent temsilcisi, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'in transferi için harekete geçti ve oyuncuya teklif yaptı.
Ankaragücü, transfer için 32 yaşındaki futbolcunun Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
Rodrigues, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise Fenerbhaçe forması giymişti.
Başkent temsilcisi, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'in transferi için harekete geçti ve oyuncuya teklif yaptı.
Ankaragücü, transfer için 32 yaşındaki futbolcunun Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
Rodrigues, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise Fenerbhaçe forması giymişti.