Garry Rodrigues Türkiye'ye dönebilir!

MKE Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues için teklif yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Garry Rodrigues Türkiye'ye dönebilir!
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04 Ağustos 2023 15:54
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kanat transferi için harekete geçti.

Başkent temsilcisi, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'in transferi için harekete geçti ve oyuncuya teklif yaptı.

Ankaragücü, transfer için 32 yaşındaki futbolcunun Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Rodrigues, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise Fenerbhaçe forması giymişti.

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