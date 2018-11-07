Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, Garry Rodrigues, önceki sezon kritik haftalarda attığı gol ve yaptığı asistlerle sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda Bafetimbi Gomis ile birlikte en önemli pay sahibiydi.Geçen sezon 40 maçta 10 gol 11 asistlik performans sergileyen Yeşil Burun Adaları asıllı yıldız, bu sezon tam anlamıyla dibe vurdu.Galatasaray yönetimi, başarılı performansına karşılık Rodrigues'e jest yapmış ve 4 Eylül 2018'de 1 milyon 350 bin euro alan futbolcunun yıllığını 1 milyon 900 bin euroya yükseltmişti. Ancak zammı kapan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 14 maçta sadece 3 kez ağları sarsabildi. Henüz asisti olmayan Rodrigues dün gece de Schalke karşısında kaçırdığı golle sarı-kırmızılı taraftarlara saç-baş yoldurdu.Teknik direktör Fatih Terim'den kötü oynamasına rağmen şans bulan Rodrigues'in düşük formu, taraftarın tepkisini çekiyor.