Garry Rodrigues: "Şampiyonlar Ligi istiyoruz"

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues hedeflerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Garry Rodrigues: 'Şampiyonlar Ligi istiyoruz'
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07 Temmuz 2020 17:53
Fenerbahçe'de sezonun tartışılan isimlerinden biri olan Garry Rodrigues, son dönemdeki yükselişlerinin ardından hedeflerinin de değiştiğini söyledi.

İyi bir seri yakaladıklarını kaydeden 29 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni istediklerini belirtti.

Garry Rodrigues, "Fenerbahçe iyi bir dönemden geçiyor ve modumuz çok yüksek. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'in gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



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