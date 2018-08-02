Garry Rodrigues Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Geçtiğimiz gün AEK ile bir hazırlık maçı oynayan'da, Yunan basınına bir röportaj verdi.Bir dönem PAOK'ta da forma giyen Garry Rodrigues Galatasaray'daki hedeflerini anlatırken, sarı-kırmızılı takımda kalacağının sinyallerini de verdi.Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Rodriguesdedi.Galatasaray'ın başarılı oyuncu bu sezonki hedeflerini de anlatırken,ifadelerini kullandı.