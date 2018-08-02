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Garry Rodrigues Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Garry Rodrigues, Yunan basınına verdiği röportajında hedefinin Galatasaray'da bir kez daha lig şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Garry Rodrigues Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı
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02 Ağustos 2018 04:30
Geçtiğimiz gün AEK ile bir hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Garry Rodrigues, Yunan basınına bir röportaj verdi.

Bir dönem PAOK'ta da forma giyen Garry Rodrigues Galatasaray'daki hedeflerini anlatırken, sarı-kırmızılı takımda kalacağının sinyallerini de verdi.

Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues ''Galatasaray'da çok mutluyum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu bizim için çok önemli. Oynamaya devam etmek ve formumu sürdürmek istiyorum'' dedi.

Galatasaray'ın başarılı oyuncu bu sezonki hedeflerini de anlatırken, ''Bu sene hedefim ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek'' ifadelerini kullandı.

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