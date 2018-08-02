Garry Rodrigues Şampiyonlar Ligi hedefini açıkladı

Geçtiğimiz gün AEK ile bir hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Garry Rodrigues, Yunan basınına bir röportaj verdi.
Bir dönem PAOK'ta da forma giyen Garry Rodrigues Galatasaray'daki hedeflerini anlatırken, sarı-kırmızılı takımda kalacağının sinyallerini de verdi.
Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues ''Galatasaray'da çok mutluyum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu bizim için çok önemli. Oynamaya devam etmek ve formumu sürdürmek istiyorum'' dedi.
Galatasaray'ın başarılı oyuncu bu sezonki hedeflerini de anlatırken, ''Bu sene hedefim ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek'' ifadelerini kullandı.
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Bir dönem PAOK'ta da forma giyen Garry Rodrigues Galatasaray'daki hedeflerini anlatırken, sarı-kırmızılı takımda kalacağının sinyallerini de verdi.
Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues ''Galatasaray'da çok mutluyum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu bizim için çok önemli. Oynamaya devam etmek ve formumu sürdürmek istiyorum'' dedi.
Galatasaray'ın başarılı oyuncu bu sezonki hedeflerini de anlatırken, ''Bu sene hedefim ligde şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek'' ifadelerini kullandı.
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