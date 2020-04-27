Garry Rodrigues resti çekti; "Dönmüyorum"

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son sözü söyledi.

Haber; Akşam
Garry Rodrigues resti çekti; 'Dönmüyorum'
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27 Nisan 2020 08:29
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde'den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi.

Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues'in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.



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