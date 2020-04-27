Garry Rodrigues resti çekti; 'Dönmüyorum'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad Cidde'den transfer ettiği Garry Rodrigues, kariyeri hakkında son kararını verdi.
Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues'in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Arap basınına göre 29 yaşındaki oyuncu kulübüne geri dönmek istemiyor. Sarı-Lacivertliler'in 2 yıl için senelik 2 milyon Euro üzerinden kiraladığı Rodrigues'in, kulübüyle görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söylediği gelen haberler arasında yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın