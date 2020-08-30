'Garry Rodrigues, Olympiakos için iyi transfer olur'

Olympiakos'un eski oyuncularından, şu anda teknik direktörlük yapan Petros Xanthopoulos, Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'in transferi için olan ilgiye yönelik konuştu.



Olympiakos'un başka seçenekleri de olduğunu belirten teknik adam, "Garry Rodrigues, PAOK'ta iyi bir oyuncuydu ve sonra Türkiye'ye gitmeye karar verdi, sonra da Arabistan'a gitti. Olympiakos için iyi bir transfer olacaktır ama bildiğim kadarıyla Olympiakos'un başka adayları da var." ifadelerini kullandı.



"RODRIGUES OLYMPIAKOS'U İSTİYOR"



Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncunun, yöneticilerle yaptığı görüşmede Olympiakos'a gitme isteğini ilettiği kaydedildi.



29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.



Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



