Garry Rodrigues, Neymar'la yarışıyor

Galatasaray'ın muhteşem ikilisi Garry Rodrigues ile Bafe Gomis, Avrupa'nın dev isimlerine kafa tutuyor. Bu sezon 5 büyük lig ve Süper Lig'de bir oyuncuya en fazla asist yapanlar isimler sıralamasında Cavani'ye yaptığı 7 asistle Neymar ilk sırada yer alıyor.Gol krallığına koşan Gomis'e yaptığı 6 asistle Rodrigues ise, Morata'ya 6 asist yapan Azpilicueta ve Quagliarella yine 6 asist yapan Gaston Ramirez ile beraber 2. sıraya paylaşıyor.Ligde Gomis attığı 20 golle gol krallığına koşarken Sinan Gümüş de kupada gollerine devam ediyor. Genç yıldız, Akhisar'a attığı golle gol sayısını 6'ya çıkardı ve 8 golü bulunan Rodallega'ya bir adım daha yaklaştı.