Garry Rodrigues kalmakta ısrarcı

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'nin planları arasında olmamasına rağmen Olympiakos'a gitmek istemiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Garry Rodrigues kalmakta ısrarcı
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25 Eylül 2020 10:49
Fenerbahçe'yle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi süren Garry Rodrigues, teknik direktör Erol Bulut'un gelecek planları arasında yer almıyor.

Yönetim de Yeşil Burun Adalı oyuncunun maliyetinden kurtulmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncuyla yola devam edilmesi istenmezken, Rodrigues de takımdan ayrılmamak adına direniyor. Yunan ekibi Olimpiakos, 29 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istese de başarılı futbolcu bu teklife sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon Euro kazanan Rodrigues'in, Yunan temsilcisinde bu rakamı alamayacağı için teklifi kabul etmediği öğrenildi.



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