Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympiakos, Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
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18 Eylül 2021 11:12
Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Yapılan resmi açıklamada, "Olympiakos'a hoş geldin, Garry Rodrigues" ifadeleri kullanıldı

Garry Rodrigues Yunan ekibinden yıllık 900 bin euro maaş alacak. 30 yaşındaki oyuncu son olarak Al İttihad forması giymiş ve serbest bırakılmıştı.




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