Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Yapılan resmi açıklamada, "Olympiakos'a hoş geldin, Garry Rodrigues" ifadeleri kullanıldı
Garry Rodrigues Yunan ekibinden yıllık 900 bin euro maaş alacak. 30 yaşındaki oyuncu son olarak Al İttihad forması giymiş ve serbest bırakılmıştı.
Yapılan resmi açıklamada, "Olympiakos'a hoş geldin, Garry Rodrigues" ifadeleri kullanıldı
Garry Rodrigues Yunan ekibinden yıllık 900 bin euro maaş alacak. 30 yaşındaki oyuncu son olarak Al İttihad forması giymiş ve serbest bırakılmıştı.