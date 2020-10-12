Garry Rodrigues için 'ayrılık' şartı

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues ile ilgili son gelişmeleri Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri aktardı.
Al-Bakiri, Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.
Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek" dedi.
EROL BULUT: "KALIRSA, DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmıştı.
Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.
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Al-Bakiri, Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.
Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek" dedi.
EROL BULUT: "KALIRSA, DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmıştı.
Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.
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