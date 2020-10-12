Garry Rodrigues için 'ayrılık' şartı

EROL BULUT: "KALIRSA, DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyanile ilgili son gelişmeleri Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri aktardı.Al-Bakiri,'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.Al-Bakiri açıklamasında, "" dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmıştı.Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.