Garry Rodrigues: "Hasret kaldık, çok özledik"

Fenerbahçe'nin sezon başında Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues, Süper Lig için konuştu.

, Fotoğraf; AA
Garry Rodrigues: 'Hasret kaldık, çok özledik'
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07 Haziran 2020 12:15
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Süper Lig'i çok özlediğini belirtti.

Üçüncü kez baba olan kanat oyuncusu Gary Rodrigues, "Futbolu çok özledik" dedi. Yıldız oyuncu, "Liglerin başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hasret ve özlemle çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Belki futboldaki bu hamle her alanda normalleşmenin önünü açar, insanlara moral olur. Umarız biz de kalan maçlardan en iyi sonuçları alırız" yorumunu yaptı.

Bu sezon sarı - lacivertli formayla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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