YÖNETİM, 20 MİLYON EURO DEĞER BİÇİYOR

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Garry Rodrigues, sezona fırtına gibi başladı.Yıldız futbolcunun idmanlardaki en hırslı ve çalışkan isimlerden biri olduğu belirtiliyor.Rodrigues'in özellikle Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlı olduğu, kendisini bu arenada göstermek üzere hazırlandığı öğrenildi.Şimdiden birçok Avrupa kulübünü peşine takan Rodrigues, Devler Ligi'nde yapacağı patlamayla büyük bir transfere imza atmak istiyor.Teknik direktör Fatih Terim geldikten sonra performansını arttıran ve Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin dikkatini çeken Rodrigues'e önerilen bonservis bedelleri Galatasaray yönetimini tatmin etmedi. Kendilerine resmi bir teklif gelmemesine rağmen menajerler aracılığıyla sözlü rakamlar telaffuz edilirken, yönetim oyuncusunu şimdilik satmama kararı aldı. Yeşil-Burun Adalı yıldızına en az 20 milyon Euro'luk değer biçen yönetim, şu anda konuşulan rakamların gelecek yıl istedikleri seviyeye çıkacağı görüşünde birleşti.