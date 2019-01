Garry Rodrigues: 'Fatih Terim gitmemi istemedi'

"GALATASARAY'DA HER ŞEY MÜKEMMELDİ"

"FATİH TERİM AYRILMAMI İSTEMEDİ"

"ONYEKURU YERİMİ DOLDURABİLİR ANCAK..."

'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden'a transfer olan, TRT Spor'a konuştu ve ayrılığı ile ilgili mesajlar verirken, hedeflerinden bahsetti.Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini belirten Rodrigues, "Burada olduğum için mutluyum, yeni bir mücadele olacak. Suudi Arabistan'ı ve Cidde'yi sevdim. 2 yıl boyunca güzel anılarım da zor günlerim de oldu. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum, ailem de çok seviyordu. Oğlum İstanbul'da doğdu. Futbol böyle bir şey, şimdi burada mutluyum." ifadelerini kullandı.Arabistan'da iyi mücadele edeceğini kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray'da her şey mükemmeldi ve iyi bir tecrübe oldu. Suudi Arabistan'ın en iyi takımlarından birine geldim, taraftarları da Galatasaray taraftarına benziyor. Türkiye ile bazı şeyleri karşılaştırmak zor. Hayatımı burada sürdüreceğim ve bana bu fırsatı sunan takım için her şeyi vereceğim" dedi.Fatih Terim'in ayrılmasını istemediğini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Fatih Terim ile özel bir bağımız vardı, benim için bir baba gibiydi. Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Konuştuk ve ayrılmamı istemedi ama transfer Galatsaraay ve benim için faydalı oldu. Herkes Avrupa'ya gideceğimi düşünüyordu ama Al Ittihad'ın teklifi gerçekten güzeldi." diye konuştu.Onyekuru'nun yerini doldurabileceğini söyleyen Garry Rodrigues, "Onyekuru neler yapabileceğini gösterdi, umarım göstermeye devam eder. Premier Lig'den gelen kaliteli bir oyuncu, izin verirlerse benim yerimi doldurur" mesajını yolladı.Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Galatasaray şimdi daha iyi durumda, tekrar zirveye oynuyor. Futbolda transfer her zaman gereklidir, umarım böyle devam eder. Galatasaray Avrupa'da devam edecek, ligde de şampiyonluğa yakın. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var ama Fatih Terim ne yapacağını bilir" diyerek sözlerini noktaladı.