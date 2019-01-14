Garry Rodrigues, eşyalarını toplamaya geliyor

Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'a 9 milyon euroya sattığı Garry Rodrigues, hafta içinde eşyalarını toplamak için İstanbul'a gelecek.Rodrigues'in bu hafta İstanbul'a geleceği ve eşyalarını toplayıp tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a döndüğünde eski takım arkadaşlarıyla da vedalaşacak.Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.