'Garry Rodrigues en az 20 milyon euro eder'

Bazen kendi kendime tekrar ediyorum, 'Dostum Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorsun' diye. Evet, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı yakından tanıyorum. Rotterdam'da birçok Türk ile birlikte büyüdüm. O zamandan beri Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyüğü olduğunu biliyordum. Her zaman Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ı tuttum

Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 9 asistlik bir performansın altına imza atan Garry Rodrigues izleyenleri de kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Garry'i izlemek için dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki yerini aşan Lyon, Sevilla ve Lazio'nun scout ekipleri Garry'nin gücüne güç kattı.Galatasaray taraftarının en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Garry için spor yazarları da övgü dolu sözler dile getirdi.arzı, sürati, çabukluğu ve formu ile Bruma kadar yetenekli ama ondan daha iyi özelliklere sahip Rodriges, şu anda Fatih Hoca'nın oyundaki önemli kozu ama asıl Galatasaray yönetiminin en büyük kozu olacakÖzellikle Rodrigues piyasasını çok yükseltti. Olur da G.Saray şampiyon bitirirse Rodrigues en az 20 milyon Euro eder ve İspanya'ya gider.