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Garry Rodrigues, Al İttihad'a transfer oldu

Garry Rodrigues 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Al Ittihad kulübüne transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com ve DHA
Garry Rodrigues, Al İttihad'a transfer oldu
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05 Ocak 2019 22:48
Bir süredir Al İttihad ile görüşmelerini sürdüren Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin Dolar bonservis bedeli kazandı. Galatasaray, Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a %20 pay verecek. Galatasaray'ın bu transferden kasasına ise 8 milyon euro girecek. Oyuncu eğer Al Ittihad'dan 10 milyon dolar üzerinde bir satışla ayrılırsa; Galatasaray %20 pay alacak.

Al İttihad ile görüşmelerini tamamlamak için bir süre önce Suudi Arabistan'a giden Garry Rodrigues'in kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması ve Galatasaray Kulübü'nün sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyor.

GARRY RODRIGUES'TEN TAKİBE ALDI!

Bu arada Garry Rodrigues, sosyal medya hesaplarından Galatasary formasıyla olan profil resimlerini kaldırdı. Ayrıca Garry Rodrigues, Alt Ittıhad'ı twitter hesabını takip etmeye başladı. 


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