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Garry Medel, FIFA'ya başvurdu!

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Garry Medel, siyah-beyazlı yönetimi şoka uğratan bir hamle yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Garry Medel, FIFA'ya başvurdu!
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30 Ocak 2019 11:33
Beşiktaş'ta ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanırken, maaşların yatmaması futbol takımında sorunlara yol açmaya devam ediyor.

Bu sezon Pepe ve Ricardo Quaresma gibi yıldızların, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe ihtar çekmesinin ardından bu kez aynı hamle Garry Medel'den geldi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Garry Medel, siyah-beyazlı kulüpteki alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu.

West Ham'ın ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın transferine izin vermediği Medel'e bu başvurusunun ardından ödeme yapılması bekleniyor.

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