New Orleans Pelicans, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Garrett Temple'ı serbest bıraktı.



Pelicans, bu hamleyi Temple'ın 5.4 milyon dolarlık sözleşmesinin 7 Temmuz'da garanti altına alınması öncesinde yapmış oldu.



14 yıllık veteran oyuncu, son iki sezonu New Orleans'ta geçirmiş ve 84 maçta ortalama 15 dakika sahada kalarak 4.3 sayı ile oynamıştı.



