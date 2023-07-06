Garrett Temple serbest kaldı

New Orleans Pelicans, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Garrett Temple'ı serbest bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Garrett Temple serbest kaldı
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06 Temmuz 2023 11:16
New Orleans Pelicans, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Garrett Temple'ı serbest bıraktı.

Pelicans, bu hamleyi Temple'ın 5.4 milyon dolarlık sözleşmesinin 7 Temmuz'da garanti altına alınması öncesinde yapmış oldu.

14 yıllık veteran oyuncu, son iki sezonu New Orleans'ta geçirmiş ve 84 maçta ortalama 15 dakika sahada kalarak 4.3 sayı ile oynamıştı.

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