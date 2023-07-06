New Orleans Pelicans, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Garrett Temple'ı serbest bıraktı.
Pelicans, bu hamleyi Temple'ın 5.4 milyon dolarlık sözleşmesinin 7 Temmuz'da garanti altına alınması öncesinde yapmış oldu.
14 yıllık veteran oyuncu, son iki sezonu New Orleans'ta geçirmiş ve 84 maçta ortalama 15 dakika sahada kalarak 4.3 sayı ile oynamıştı.
Pelicans, bu hamleyi Temple'ın 5.4 milyon dolarlık sözleşmesinin 7 Temmuz'da garanti altına alınması öncesinde yapmış oldu.
14 yıllık veteran oyuncu, son iki sezonu New Orleans'ta geçirmiş ve 84 maçta ortalama 15 dakika sahada kalarak 4.3 sayı ile oynamıştı.