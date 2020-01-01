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Garnett'ten, Timberwolves için 200 milyon dolar yatırım!

Eski Minnesota Timberwolves yıldızı Kevin Garnett'in, Timberwolves'u satın almak için 200 milyon dolar yatırım yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Minnesota Timberwolves yıldızı Kevin Garnett'in, Timberwolves'u satın almak için 200 milyon dolar yatırım yaptığı bildirildi.

Timberwolves'un sahibi Glen Taylor, ekibin yatırım grubunda 25 yıl geçirdikten sonra, ekibi satışa çıkarmıştı.

Diğerlerinin yanı sıra, eski Wolves efsanesi Garnett, takımı satın almak için kolları sıvamış durumda.

Twincities.com'dan Charley Waters'a göre, ayrıntılar şu şekilde:

"Söylentilerden biri, Kevin Garnett'in grubu da dahil olmak üzere, Kaliforniya'dan ve Florida'dan iki milyarder, Timberwolves'u Glen Taylor'dan satın almak istiyorlar. Garnett'in yatırımının 200 milyon dolar olduğu söyleniyor ve genel menajer ile koçu işe alma yetkisine sahip olacağı, basketbol operasyonlarının başına geçebilir. Fiyatın, Lynx'in (WNBA takımı) de dahil olmasıyla yaklaşık 1.2 milyar dolar olması bekleniyor."

Taylor'ın, Forbes'a göre 1.38 milyar dolar değerinde olan ekip için, en az 1.2 milyar dolar aradığı belirtildi.


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