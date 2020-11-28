Garnett'ten, Martin'in "sahte kabadayı" ithamlarına yanıt!

"BIRAKIN BU İŞLERİ!"

Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, bir diğer eski NBA oyuncusu Kenyon Martin'in "sahte kabadayı" ithamlarına yanıt verdi.Martin, yakın zamanda yayınladığı bir makalede, ligin şu anki durumunu "yumuşak" olarak nitelendirip eleştirmiş ve bir zamanlar oyunda çok popüler bir rol olan "sert adam" tipinin yok oluşundan yakınmıştı.Makalede, Martin'in Garnett'e "köpek yavrusu" gibi olduğunu söylediğini belirttiği bir kısım, özellikle dikkat çekmişti:"Benim oynadığım dönemde de böyle adamlar vardı. Kevin Garnett tam bir köpek yavrusuydu, bir doberman vücudunda ufak bir şivavaydı. Yüzüne bile söylemiştim, 'Sen tam bir yavru köpeksin. Tek yaptığın havlamak.' diye. Bana asla bulaşmak istemezdi. Ona doğrudan demiştim, 'Adamlarının yanına dön, adamı hasta etme' diye. Dahntay Jones da duymuştu; isterseniz gidin ona sorun."Basketbolseverler, KG ile Martin arasında yeni bir anlaşmazlık çıkması durumu ihtimali üzerine, sosyal medyada bu konuyu oldukça yoğun bir şekilde ele almışlardı.Ancak eski Minnesota Timberwolves yıldızı, Instagram'da sosyal medyanın kendisi ile arkadaşı arasında olumsuz bir ilişki kurmaya çalışmayı bırakmasını talep etti ve şu ifadeleri yazdı: