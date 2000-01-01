Garnett'in hayali: "Seattle SuperSonics'i satın alıp, geri getirmek"

NBA efsanesi Kevin Garnett, SuperSonics'i Seattle'a geri getirme hayalini açıkladı.



Güney Carolina'da doğan ve Chicago'da büyüyen Hall of Fame oyuncu Garnett, NBA kariyeri boyunca üç takımda oynamıştı: Minnesota Timberwolves, Boston Celtics ve Brooklyn Nets.



Ama yine de, Garnett Kuzeybatı Pasifik için bir yakınlığa sahip ve basketbolu Washington eyaletine geri getirmek istiyor:



"Bir hayalim varsa, Seattle SuperSonics'i satın alıp Kuzeybatı Pasifik'i yeniden aktif hale getirmeyi çok isterdim diyebilirim. Seattle ligimiz için çok büyüktü. Bunu yapabilmek isterdim. Aynen böyle. Yarın yapabileceğim bir şey varsa, bu olurdu."



SuperSonics, 1967'de bir NBA takımı haline gelmiş ve Seattle'da 41 sezon geçirmişti, 1979'da bir şampiyonluk kazanan ekip, toplamda üç NBA Finaline ulaşmıştı.



Bununla birlikte, 2008 yılında Sonics, Oklahoma City'ye taşınmış ve Thunder ismini almıştı.



OKC'ye geçtikten sonra, takım önemli bir başarı elde etmiş, yeni yerindeki dördüncü yılında bir Final serisine yükselmiş ve son 10 sezonun dokuzunda playofflara kalmayı başarmıştı.



