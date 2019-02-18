Garnett: "Yao Ming'i poster etmek için milyon dolarlık iddiaya girmiştik"

"Her şey durmuştu. Öncelikle, insanlar Yao Ming üzerine ödülümüz olduğunu bilmiyorlardı. Bütün ABD takımı bir bahis yapmıştı. Yao Ming'in üzerinden ilk smaç vuran kişinin milyon dolar alacağı üzerine bir bahis yaptık. Hiçbirimiz vuramadık. Hepimiz Yao'nun üstünden smaç basmaya çalıştık ama ya o blokluyor ya da biz kaçırıyorduk. Vince'in Frederic üzerinden smacını gördüğümde düşündüğüm ilk şey, 'kahretsin, milyon doları sen kazandın' şeklindeydi. Sonra farkettim ki, o Yao değildi. Vince'i ittim ve videoya bakarsan, neredeyse yanlışlıkla yüzüme yumruk atıyordu. Ama ilk düşüncem, 'kahretsin, sen kazandın, milyonu sen aldın'dı."



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Kevin Garnett, 2000 Olimpiyatları sırasında ABD Milli takımının devasa Çinli pivot Yao Ming'in üzerinden smaç basabilen herhangi bir oyuncu 1 milyon dolar kazandıracak bir ödül "bahis" açtığını söyledi.Kimsenin bahsi kazanmayı beceremediğini söyleyen KG, "Hiçbirimiz yapamadık. Hepimiz Yao'nun üstünden smaç basmaya çalıştık ama ya o blokluyor ya da biz kaçırıyorduk" ifadelerini kullandı.Garnett ile yapılan bir röportajda, olay şu şekilde açıklandı: